КНДР-США: ядерный удар в ответ на ядерный удар

3 фев. 7:00

Через два дня после визита министра обороны США в Сеул официальный представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи опубликовал заявление, осуждающее шаги США по ”демонизации” КНДР.

”Военная и политическая ситуация свидетельствует о приближении к красным линиям из-за опрометчивых и противоречивых маневров и враждебных шагов со стороны США и их вассалов”, - говорится в заявлении дипломата. Обвинив США в демонизации Южной Кореи, официальный представитель МИДа добавил, что Вашингтон ”усиливает полномасштабное наступление за счет усиления давления на КНДР во всех сферах, в том числе и в отношении прав человека, а также посредством санкций и военных маневров”, пишет The Diplomat.

Новые шаги США

На прошлой неделе американский президент Джо Байден назначил Джули Тёрнер спецпредставителем по правам человека в Северной Корее (должность оставалась вакантной на протяжении шести лет). Ни бывший президент США Дональд Трамп, ни южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин не назначали помощников для решения серьезных проблем с правами человека в Северной Корее, сосредоточившись в основном на инициативах по денуклеаризации. Скорее всего, теперь администрации Байдена и Ёля, назначившие спецпредставителей по правам человека в Северной Корее, будут уделять особое внимание этому вопросу.

Несмотря на свидетельства серьезных нарушений прав человека в одной из самых изолированных стран в мире, Пхеньян отрицает обвинения. Собрать объективную информацию по Северной Корее сложно, и эксперты опасаются за жизнь северокорейцев, особенно после того, как в конце 2019 года началась пандемия COVID-19.

В ходе своего визита в Сеул Остин заверил, что США выполнят все свои обязательства по обороне Южной Кореи за счет развертывания стратегических активов, в частности, истребителей пятого поколения F-22 и F-35, а также посредством интенсификации совместных военных учений. Поскольку военные маневры одна из составляющих ”враждебной политики”, от которой Северная Корея призывает США отказаться, официальный представитель МИД КНДР объяснил, каким будет ответ Пхеньяна на военные действия со стороны США и Южной Кореи.

Жесткая реакция

”Реакция КНДР на любое военное посягательство со стороны США будет самой жесткой, основанной на прицепе ”ядерное оружие за ядерное оружие, полномасштабные действия за полномасштабные действия”, - заверил северокорейский дипломат. Давняя позиция Северной Кореи подразумевает использование силы в ответ на использование силы со стороны США и Южной Кореи. Описав стратегию контрудара и готовности страны к любым краткосрочным и долгосрочным действиями ”со стороны США и их вассалов”, официальный представитель добавил, что Северная Корея пойдет на более явные меры по сдерживанию, если ”США продолжат наращивать стратегические активы на Корейском полуострове”.

Меры, к которым Северная Корея, вероятно, прибегнет в ближайшие месяцы, включат в себя запуск военного разведывательного спутника, испытание твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты, а также других передовых баллистических ракет дальнего радиуса действия, в том числе баллистических ракет подводных лодок. Поскольку Ким Чен Ын поклялся, что не откажется от ядерного оружия ни при каких обстоятельствах, Пхеньян, вероятно, вместо запуска большого количества баллистических ракет малого радиуса действия, как в прошлом году, будет работать над созданием более мощных ядерных ракет дальнего радиуса действия.

Диалога не будет

Обозначив возможности сдерживания в отношении военных маневров США в регионе, официальный представитель МИД КНДР подчеркнул, что Пхеньян не заинтересован в диалоге с Вашингтоном.

”КНДР не заинтересована ни в контактах, ни в диалоге с США, пока они остаются приверженными враждебной политике и конфронтации”, - заявил дипломат. По словам Вашингтона, у Америки нет враждебных намерений в отношении Пхеньяна. Белый дом призывает Северную Корею вернуться за стол переговоров без каких-либо предварительных условий с тех про, как администрация Байдена завершила пересмотр политики по Пхеньяну в апреле 2021 года. Пхеньян называет призывы к переговорам не иначе как ”бессовестной” уловкой выиграть время в ходе продвижения ”чудовищно враждебной политики в отношении КНДР”.

Для Пхеньяна разрушительные экономические санкции и масштабные совместные учения Южной Кореи и США - свидетельство враждебных намерений. Дипломат КНДР обратил внимание, что стремление США к полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации страны одностороннее и несправедливое, поскольку подразумевает, что Пхеньян останется безоружным, тогда как США ”преследуют цель военной экспансии” со своими союзниками. Подчеркнув необходимость разработки оружия для обеспечения противовеса США, дипломат сообщил, что меры сдерживания будут поддерживаться до тех пор, пока угрозы со стороны США и их партнеров в регионе ”не будут полностью искоренены”.

”Чем сильнее угроза США для КНДР, тем жестче будет ответ”, - заявил официальный представитель МИД КНДР.

Большие маневры

Министерство обороны Южные Кореи сообщило, что совместные с США учения военно-воздушных сил были проведены в среду. Американские стратегические бомбардировщики B-1B и стелс-истребители F-22 и F-35B были задействованы на ряду с южнокорейскими F-35A. Поскольку как Сеул и Вашингтон, так и Пхеньян обещают наращивать средства сдерживания, ответные меры, очевидно, будут предприниматься еще очень долго, что, в свою очередь, еще сильнее дестабилизирует регион.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", лидер КНДР Ким Чен Ын перед новым годом объявил, что страна увеличила экономическую и военную мощь. Несмотря на международные санкции, Ким Чен Ын заявил о своем намерении создать самую мощную ядерную державу в мире и назвал ядерный статус своей страны "необратимым".