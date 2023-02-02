Симфонический оркестр исполнит Пражскую симфонию в Баку 

2 фев. 21:32

В филармонии в Баку прозвучат произведения Моцарта и Брамса.

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 10 февраля пройдет концерт Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.

На вечере прозвучат Симфония 38 Моцарта, более известная как Пражская симфония, а также Концерт для фортепиано с оркестром 1 Брамса.

В пресс-службе филармонии сообщили, что оркестр выступит под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева. Солистка программы – пианистка Гюнель Кязимова.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Баку отметят юбилей Кара Караева.