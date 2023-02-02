ЦБ РФ: льготная ипотека грозит накоплением долговой нагрузки

2 фев. 21:02

В Центробанке рассказали о рисках льготной ипотеки, сворачивание программы поможет защитить население от накопления долгов.

Программу льготной ипотеки Центробанк России видит как риск для накопления гражданами долгов, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Льготная ипотека, считают в ЦБ, несет существенный риск в вопросе накопления россиянами долговой нагрузки, а также в вопросе защиты прав граждан. Правительственная льготная ипотечная программа, объяснила Юдаева, вызвала большой спрос на ипотеку и привела к росту цен на жилье в России, что грозит образованием пузыря на рынке. Необходимо, чтобы "рынок работал сам, а не на государственной поддержке", заметила она в интервью на YouTube-канале Tinkoff private talks.

В декабре прошлого года в Центробанке сообщали, что продлевать программу льготной ипотеки нет нужды. Затем программу льготной ипотеки все же продлили на полтора года, процентная ставка по ней выросла с 7% до 8%. Также российские власти рассматривали вопрос о программе сельской ипотеки под 0,1%.