ЦБ РФ: льготная ипотека грозит накоплением долговой нагрузки

Программу льготной ипотеки Центробанк России видит как риск для накопления гражданами долгов, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
Льготная ипотека, считают в ЦБ, несет существенный риск в вопросе накопления россиянами долговой нагрузки, а также в вопросе защиты прав граждан. Правительственная льготная ипотечная программа, объяснила Юдаева, вызвала большой спрос на ипотеку и привела к росту цен на жилье в России, что грозит образованием пузыря на рынке. Необходимо, чтобы "рынок работал сам, а не на государственной поддержке", заметила она в интервью на YouTube-канале Tinkoff private talks.
В декабре прошлого года в Центробанке сообщали, что продлевать программу льготной ипотеки нет нужды. Затем программу льготной ипотеки все же продлили на полтора года, процентная ставка по ней выросла с 7% до 8%. Также российские власти рассматривали вопрос о программе сельской ипотеки под 0,1%.