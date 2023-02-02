Власти Грузии усомнились в данных опроса, проведенного американской организацией

2 фев. 20:50

В "Грузинской мечте" считают, что главной целью американской неправительственной организации является информационная атака на граждан.

Один из лидеров "Грузинской мечты" Гия Вольский усомнился в данных опроса, проведенного американской неправительственной организацией.

Он подчеркнул, что ни один ее прогноз в предвыборный период не сбылся, передает "Sputnik Грузия".

Кроме того, представитель правящей партии обратил внимание на то, что целью многих исследовательских организаций является информационная атака на граждан Грузии. По его словам, он не видел результатов последнего исследования, однако заметил, что рейтинг "Грузинской мечты" больше, чем у других.

Согласно опросу американской неправительственной организации, на сегодняшний день большинство грузинских граждан (25%) считают именно "Грузинскую мечту" той самой партией, которая наиболее близка им по политическим взглядам. За главную оппозиционную партию "Единое национальное движение" проголосовали 6% опрошенных, еще 37% отметили, что не придерживаются взглядов ни одной из партий.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце января в Грузии состоялись выборы нового председателя ЕНД. Победу одержал Леван Хабеишвили, набравший 52,5% голосов. За Нику Мелия проголосовали 40% избирателей, а за бывшего члена партии Нону Мамулашвили – 3,73%.