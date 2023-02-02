СМИ: Блинкен намерен в ближайшее время лично встретиться с Си Цзиньпином

2 фев. 19:58

Визит госсекретаря США в КНР состоится в ближайшие дни.

В Китае может состояться встреча председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, инициатором встречи является глава американского внешнеполитического ведомства, передает Financial Times.

Блинкен может стать первым за последние 5 лет госсекретарем США, который проведет встречу с китайским лидером.

В Госдепартаменте пока никак не комментируют данные сообщения.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в ноябре прошлого года на саммите "Большой двадцатки" состоялась встреча лидеров США и Китая. Комментируя переговоры с Си Цзиньпином, Джо Байден отметил, что они получились открытыми и откровенными.