ПХГ "Северный сох" может быть вновь запущено в Центральной Азии

2 фев. 20:06

Пользоваться подземным газохранилищем Узбекистан и Кыргызстан смогут вместе.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов рассказал, что изучается вопрос о перезапуске ПХГ "Северный Сох" и его совместном использовании с Кыргызстаном.

Газохранилище "Северный Сох" в Ферганской области было закрыто много лет назад, но сейчас власти Узбекистана задумались о возобновлении его работы. Объем данного ПХГ составляет около 2,5-3 млрд куб м, использоваться может 1,3 млрд куб м - остальная часть относится к буферной зоне.

"Основная часть газохранилища находится в Кыргызстане, а компрессоры – в Узбекистане. Ведутся переговоры об общем использовании объекта", - рассказал глава Минэнерго.

Он добавил, что прежде всего будет изучен вопрос технических и экономических аспектов. После анализа стороны смогут согласовать условия. Министр не исключил, что эксплуатация ПХГ может осуществляться на правах аренды.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил, что ближайшее время глава Минэнерго отправится в Кыргызстан и согласует технические моменты. Пока же, по словам Мирзамахмудова, "рано что-то говорить".

Кроме того, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан намерены реализовать проект ГЭС сорокалетней давности, новая ГЭС станет крупнейшей электростанцией в Кыргызстане и будет давать энергию странам региона.