Европа перестала быть главным инвестором в чистую энергетику

2 фев. 22:00

Европа перестала быть основным инвестором в развитие экологически чистой энергетики, уступив лидерство Китаю. В прошлом году в "энергетический переход" было инвестировано 1,1 трлн долларов.

Ситуация на Украине спровоцировала глобальный энергетический кризис и временно переключила внимание мирового сообщества с возобновляемых источников энергии обратно на ископаемые виды топлива, пишет Oil Price. Напряженная обстановка на нефтяных и газовых рынках в первой половине 2022 года привела к рекордным скачкам ценам, заставив правительства многих стран забыть про свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, вернувшись к ядерной энергии и углю.

Энергетический переход

В BloombergNEF (BNEF) рассказали, что в прошлом году на "энергетический переход" были направлены рекордные 1,1 трлн долларов. Тогда рекордный уровень инвестиций был зафиксирован почти в каждом секторе, включая возобновляемую энергетику, хранение энергии, водород, технологии улавливания и хранения углерода, электрификацию транспорта и отопления, а также производство экологически чистых материалов.

Большая часть инвестиций в размере $495 млрд была направлена в сферу возобновляемой энергетики, включая солнечную энергию, ветряную энергию и биотопливо - прирост на 17% в годовом исчислении. На втором месте с $466 млрд находится электрификация транспорта, включая электромобили и сопутствующую инфраструктуру, что на 54% больше, чем в прошлом году. Еще одна обнадеживающая тенденция: хотя водородная энергетика получила всего $1,1 млрд, она остается самым быстрорастущим сектором, объем инвестиций увеличился более чем в три раза благодаря большому интересу со стороны частного сектора и растущей поддержке со стороны правительств.

Инвестиционный сдвиг

Тем не менее в инвестициях произошел серьезный сдвиг: Европа перестала быть главным инвестором в экологически чистую энергетику, уступив лидерство Китаю. BNEF сообщила, что в 2022 году Китай вложил в возобновляемые источники энергии $546 млрд, превысив общие расходы ЕС ($180 млрд) и США ($141 млрд) более чем в три раза. Германия сохранила за собой третье место, Франция поднялась на четвертое, а Великобритания опустилась до пятого.

Возобновляемая энергетика дешевле ископаемого топлива?

Есть несколько причин, по которым сектор возобновляемых источников энергии продолжает так бурно расти. Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало, что кризис на Украине, вероятно, ускорит переход от ископаемого топлива к более экологически чистой энергии. "В результате украинского кризиса рынки топливно-энергетических товаров и энергетическая политика изменились на ближайшие десятилетия. Это может обусловить переход к более чистой, доступной и безопасной энергетической системе", - указал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль в ежегодном отчете организации. Он прогнозирует, что к 2030 году глобальные инвестиции в чистую энергетику вырастут до более чем $2 трлн в год.

Но есть еще более важная причина, по которой возобновляемые источники энергии становятся еще более привлекательными: возобновляемые виды топлива значительно дешевле ископаемых видов топлива, особенно нефти и угля.

Филипп Роос из Energy Intelligence проанализировал себестоимость производства электроэнергии, традиционных и возобновляемых форм производства электроэнергии в пяти регионах: США, Западная Европа, Япония, Ближний Восток и развивающиеся государства Азии. Данные, в том числе безубыточные цены на нефть, газ и уголь на Ближнем Востоке и в развивающихся странах Азии, основаны на собственной модели Energy Intelligence.

Это исследование показывает, что за самую низкую стоимость энергии в основном соперничают солнечные фотоэлектрические и наземные ветровые станции. Причем даже в Японии, где нехватка недвижимости препятствует развитию возобновляемой энергетики, требующей значительных территорий, наземные ветровые установки вытесняют уголь, а фотоэлектрические станции - газ. Тем не менее затраты на ветровую и фотоэлектрическую генерацию остаются ниже, чем затраты на ископаемое топливо, особенно с учетом текущих высоких цен на нефть и уголь, а учитывая то, что с проблемами с цепочками поставок сталкиваются оба сектора, возобновляемые технологии по-прежнему остаются самыми дешевыми.

Уголь

Тем не менее в угольном секторе не все так плохо. Observer Research Foundation отмечает, что сбои в энергоснабжении, вызванные украинским кризисом, сделали уголь единственным доступным вариантом генерации энергии в большей части Европы, в том числе на рынках Западной Европы и Северной Америки, где действует четкая политика по поэтапному отказу от угля.

В Германии начали реанимировать закрытые 10 лет назад угольные шахты и электростанции. Это неожиданное развитие событий, учитывая, что цель ФРГ состояла в том, чтобы к 2038 году полностью отказаться от электроэнергии, вырабатываемой на угле. Австрия, Польша, Нидерланды и Греция также начали снимать ограничения на работу угольных электростанций, в то время как спрос на уголь в Китае продолжает расти.

Между тем, энергетический кризис подтолкнул десятки правительств, включая Германию и Японию, к переосмыслению политики отказа от атомной энергетики. Как ранее отмечал "Вестник Кавказа", ранее выступавшие категорически против использования ядерной энергии Германия и Япония теперь увеличивают срок эксплуатации АЭС. Всё больше влиятельных западных лидеров присоединяются к России и Китаю, сигнализируя серьезных изменениях в сфере атомной энергетики.