Швеция продолжает работать над выполнением обязательств по вступлению в НАТО

2 фев. 19:37

Премьер Швеции Ульф Кристерссон сообщил о планах Стокгольма и Хельсинки продолжить работу по выполнению обязательств для вступления в НАТО.

Швеция продолжит вместе с Финляндией работать над выполнением обязательств, взятых перед Турции по вступлению в НАТО. Об этом сообщил шведский премьер Ульф Кристерссон.

Он подчеркнул, что речь идет об обязательствах, вошедших в трехсторонний меморандум.

По его словам, Стокгольм и Хельсинки уже выполнили часть требований и намерены продолжить реализацию меморандума.

Кристерссон также рассказал о представленном 2 февраля законопроекте, согласно которому с 1 июня 2023 года в стране начнут действовать новые законы, которые предполагают ужесточение борьбы с терроризмом.

Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне в министерстве иностранных дел Турции заявили, что руководство страны не видит от Швеции и Финляндии действий, направленных на то, чтобы все страны НАТО одобрили их присоединение к альянсу.