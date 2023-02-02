В Баку назвали пять финалистов отбора на участие в "Евровидении-2023"

2 фев. 19:40

В шорт-лист кандидатов на право представлять Азербайджан на песенном конкурсе вошли пятеро.

В Азербайджане назвали имена пятерых кандидатов на право представлять республику на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023".

В шорт-лист вошли певица Лейла Иззятова, дуэт Туран и Турал Багмановы, исполнитель Азер Насибов, дуэт Хумай Асланова и Амрах Мусаев, а также группа Mamagama.

Кандидатов поместили в одинаковые условия: песни были записаны в одной студии, затем состоялась видеосъемка "живого" выступления. Сделанные записи представят фокус-группе, которая поможет определить, кто представит Азербайджан на Евровидении в этом году.

Конкурс пройдет весной в Ливерпуле, финал состоится 13 мая.

В январе Азербайджан продлил отбор на участие в "Евровидении-2023" на пять дней.