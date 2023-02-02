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Песков рекомендовал россиянам пользоваться загранпаспортами старого образца

Песков рекомендовал россиянам пользоваться загранпаспортами старого образца
Россиянам следует использовать загранпаспорта старого образца, так в Кремле прокомментировали информацию о приостановке приема заявлений на загранпаспорта нового образца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что гражданам РФ нужно быть проще, и оформлять 5-летний загранпаспорт, раз "Госуслуги" приостановили прием заявлений на 10-летний заграничный паспорт.

Отметим, со 2 февраля на "Госуслугах" временно приостановлен прием заявлений граждан на выпуск 10-летних загранпаспортов, с чипом.

Песков связал приостановку приема заявлений с техническими проблемами с чипами. "Будьте проще, используйте обычные паспорта", - посоветовал он россиянам.

Отправиться в другие страны граждане РФ могут как с 5-летним, так и с 10-летним загранпаспортом, они имеют равную юридическую силу.

В 2022 году в России резко выросло число заявлений от граждан, желающих оформить заграничный паспорт.

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