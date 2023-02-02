Тбилиси и Ереван усилят борьбу с финансовыми преступлениями

2 фев. 18:40

Грузия и Армения заключили меморандум, направленный на углубление сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.

Грузия и Армения усилят взаимодействие в борьбе с преступлениями в финансово-экономической сфере. Соответствующий меморандум подписали в Ереване Следственная служба министерства финансов Грузии и Комитет государственных доходов Армении.

На встречи также обсуждались шаги по раскрытию и предотвращению финансовых и других видов преступлений.

Кроме того, стороны определились с будущими мероприятиями, направленными на обмен опытом и реализацию конкретных мер на практике.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в прошлом месяце Грузия и Армения оформили соглашение, позволяющее гражданам обеих стран пересекать границу без паспорта.