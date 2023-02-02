Мишустин: договоренности, достигнутые лидерами России, Армении и Азербайджана, должны быть выполнены

2 фев. 18:40

Выполнение трехсторонних договоренностей входит в интересы всех стран Южного Кавказа, уверен Мишустин.

Москва считает важным выполнение трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, это отвечает интересам всего региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российский премьер отметил, что Москва традиционно выступает за разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Также он подчеркнул важность обеспечения выполнение трехсторонних договоренностей. По словам Мишустина, создание новых транспортных и инфраструктурных маршрутов в интересах всех стран региона.

В четверг Мишустин проводит переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, который продолжает настаивать на том, что мирная экологическая акция на Лачинской дороге является проблемой, а в Ханкенди зреет гуманитарный кризис. Акция экоактивистов началась 12 декабря, ее участники не блокируют дорогу и не мешают проезду гуманитарного транспорта. Незаконные перевозки по Лачинской дороге остановились с началом акции.

О том, что Лачинский коридор должен использоваться только для целей, обозначенных в трехстороннем Заявлении, не раз заявляли и в российском МИДе.