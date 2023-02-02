Финляндия хотела бы вступить в НАТО одновременно со Швецией

2 фев. 18:13

Финляндия заинтересована в одновременном вступлении в НАТО со Швецией, сообщила премьер страны.

Финляндия и Швеция надеются вместе вступить в Североатлантический альянс, подтвердила финский премьер-министр Санна Марин.

Она заявила, что Финляндия подала четкий сигнал: две скандинавские страны совместно подали заявку на вступление в НАТО, и по-прежнему заинтересованы в том, чтобы вступить в альянс вместе. По мнению Марин, и Швеция, и Финляндия соответствуют всем необходимым критериям для того, чтобы стать членам НАТО. Премьер также выразила желание, чтобы Турция и Венгрия быстро ратифицировали заявку.

"Есть очень веские причины, по которым мы подали заявку одновременно и почему мы надеемся стать членами [НАТО] одновременно", - подвернула Марин.

Ранее в Турции назвали условие, при котором заявка Финляндии может быть одобрена. При этом членству Швеции в НАТО Анкара заявила "нет" после скандальных событий с сожжением Корана.