Жительница Кабардино-Балкарии отправится на 10 лет в колонию за лечение боевиков

2 фев. 17:42

Женщина оказывала помощь раненым боевикам и готовила для них еду, сообщили в суде.

В Кабардино-Балкарии приговорили к 10,5 годам колонии местную жительницу за участие в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростве-на-Дону.

Следствие установило, что летом 2015 года осужденная в Сирии женщина вступила незаконное вооруженное формирование, которое входило в состав организации "Имарат Кавказ" (запрещено в РФ).

Как отмечается, там она помогала лечить раненых боевиков, стирала белье и готовила еду.

Осужденная уехала из Сирии в 2016 году. Она скрывалась от правоохранителей в Турции, а затем перебралась в Египет. Она была поймана в декабре 2021 года.

В ближайшие 10 лет и 6 месяцев женщина проведет в колонии общего режима.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в январе 2023 года в Дагестане приговорили к годам исправительной колонии общего режима местную жительницу, участвовавшую в деятельности террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).