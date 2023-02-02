Вашингтон призвал Тегеран расследовать теракт в посольстве Азербайджана и наказать виновных

2 фев. 17:56

В США осудили терактом в посольстве Азербайджана в Тегеране и призвали Иран расследовать нападение и наказать виновных.

В США осуждают нападение на азербайджанское посольство в Тегеране и призывают к расследованию инцидента, унесшего жизнь начальника охраны здания дипмиссии, сообщил американский посол в ОБСЕ Майкл Карпентер.

Неизвестный открыл огонь в посольстве утром 27 января, в результате погиб один человек, двое получили ранения.

Американская сторона на заседании ОБСЕ в четверг выразила соболезнования МИД Азербайджана и семьям погибшего и пострадавших. "США призывают иранские власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности", - написал посол США в ОБСЕ на своей странице в соцсети.

Отметим, что иранская сторона препятствует расследованию теракта. В Баку осуждают это поведение и заявляют о необходимости соблюдения Тегераном международных обязательств.