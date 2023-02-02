Израиль и Франция обсудят совместные действия против Ирана

2 фев. 17:28

Главной темой встречи станут агрессия Ирана и желание Тегерана получить ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен поговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместных действиях двух стран в отношении Ирана. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера в преддверии его поездки в Париж.

Нетаньяху отметил, что центральной темой встречи станет борьба с иранской агрессией и стремление Исламской Республики обзавестись ядерным оружием.

Он также рассказал, что во время поездки проведет встречу с представителями французского делового сообщества, заинтересованными в инвестициях в Израиль, а также с местной еврейской общиной.

Кроме того, премьер обратил внимание на то, что Израиль нацелен на расширение и углубление круга мира с соседями.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", на прошлой неделе на военных объектах в Иране произошло несколько взрывов. Основной инцидент случился в Исфахане. Позднее Иран возложил вину за произошедшее на Израиль.