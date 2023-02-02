Тегеран: МАГАТЭ ошиблось - изменений на объекте в Фордо не было

2 фев. 16:54

Власти Ирана объяснили ошибкой доклад МАГАТЭ о несогласованных изменениях на заводе в Фордо.

МАГАТЭ при подготовке доклада по ядерному объекту в Фордо руководствовалось устаревшими данными, и на самом деле никаких изменений каскады центрифуг не вносил, подчеркнул представитель профильного иранского ведомства Бехруз Камальванди.

Чиновник уточнил, что письмо относительно ошибки во время инспекции уже направлено в МАГАТЭ, пишет ISNA.

Камальванди пояснил, что инспектор агентства ошибся и внес в доклад информацию о якобы внесенных без предупреждения изменениях в каскады центрифуг.

Представитель ОАЭИ подчеркнул, что инспектор признал, что совершил оплошность. Вопрос уже урегулирован с секретариатом МАГАТЭ.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне СМИ сообщили, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен ситуацией.