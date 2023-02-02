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Попытка присягнуть на верность ИГИЛ стоила жителю Ростовской области свободы

Попытка присягнуть на верность ИГИЛ стоила жителю Ростовской области свободы
Житель Каменск-Шахтинского попытался вступить в ряды запрещенной организации и поплатился за это.

В Ростове-на-Дону осудили мужчину из Каменск-Шахтинского за попытку стать членом запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Он планировал отправиться в Сирию, где собирался вступить в ряды террористов. В августе 2021 года он был задержан в аэропорту Минеральных Вод. До этого мужчина отправился к своим сподвижникам в КЧР.

Преступник был наказан на 10 лет, из которых 3 года он пробудет в тюрьме, а 7 лет - в колонии строгого режима.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о жительнице Дагестана, которая кормила игиловцев в Алеппо. Ее осудили на 12 лет колонии общего режима.

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