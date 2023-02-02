Билеты на поезд из Москва в Симферополь полностью вернулись в продажу

2 фев. 15:41

Все желающие теперь могут приобрести билет из Москвы в Симферополь на любую дату.

Продажа билетов на поезд №165/166, связывающий Москву и Симферополь, осуществляется в полном объеме, рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс".

Купить билет можно в оба конца и на любой день.

Направление Симферополь - Омск

Еще один возвращенный маршрут - Симферополь - Омск (поезд №75/76). В отношении него до уточнения расписания действуют ограничения: он курсирует из Симферополя только по воскресеньям, в обратную сторону - лишь по средам.

Поезда в Крым

Как сообщал "Вестник Кавказа", 30 января в компании заявили, что поезда в Крым снова запускаются после перерыва, вызванного необходимостью ремонта Крымского моста.