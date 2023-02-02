«Мечта» обвинила Саакашвили в членовредительстве

2 фев. 15:37

Экс-президента Грузии обвинили в умышленном причинении вреда собственному здоровью.

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе выразил уверенность в том, что никак иначе то, чем занимается сейчас экс-президент Грузии, кроме как членовредительством назвать нельзя.

Напомним, что в горсуде Тбилиси более месяца идет рассмотрение возможности или отсрочки наказания Саакашвили в связи с ухудшением состояния здоровья. В настоящее время политику поставлен диагноз «истощение» и «деменция». Эти диагноз являются основанием для освобождения заключенного.

Мдинарадзе отметил, что несмотря на то, что государственная ответственность действует в равной степени для всех заключенных, «у ответственности есть свои рамки».