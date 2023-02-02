Мужчина пострелял у ТЦ в Ростове-на-Дону и уехал

Неизвестный открыл огонь на улице. Пострадавших нет.
Инцидент со стрельбой произошел сегодня в Ростове-на-Дону, об этом рассказали в областном МВД.
В дежурную часть позвонили и сообщили, что у одного из городских ТЦ мужчина открыл огонь.
Когда правоохранители прибыли к месту преступления, оказалось, что злоумышленник уже уехал на машине.
Предварительно известно, что пострадавших нет.
Правоохранители ищут стрелявшего.
Как сообщал "Вестник Кавказа", 25 января в Махачкале два человека были ранены в результате стрельбы в центре города.