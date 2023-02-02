Театральные деятели КБР могут получить грант главы республики

2 фев. 15:14

В Кабардино-Балкарии начался конкурс на соискание грантов в области театрального искусства от главы республики

Начиная со 2 февраля в Кабардино-Балкарии стартует конкурс деятелей театрального искусства на соискание грантов республиканского лидера.

Конкурс продлится до 2 мая и проводится в четырех номинациях: постановка для детей, спектакль произведений национальных авторов КБР, а также спектакль, поставленный по произведениям российской или мировой классики.

Всем претендентам нужно отправлять заявки и документы в одном экземпляре. На конверте нужно указать: «На конкурс творческих проектов на соискание грантов Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства». К заявке следует приложить контактную информацию.

Заявки ждут по адресу: Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 43, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики.

Ранее «Вестник Кавказа писал о том, что в Баку состоится концерт памяти Кара Караева.