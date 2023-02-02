Бык устроил переполох на курорте "Роза Хутор"

2 фев. 14:59

Домашнее животное прибежало прямо на трассы для катания и пыталось атаковать лыжников в Сочи.

Бык посетил трассы сочинского горнолыжного курорта "Роза Хутор". Видеоролик, на котором запечатлен приход животного, очевидцы выложили в интернет.

Свидетели событий рассказали, что он успел боднуть несколько человек.

В пресс-службе курорта прокомментировали случившееся, пояснив, что спасатели быстро оттеснили быка. В результате никто не пострадал.

Чтобы ситуация не повторилась, трассы отгородили сетями.

Представители "Роза Хутор" предположили, что животное пришло из Сочинского нацпарка, однако, как сообщает РИА Новости, эту версию в заповеднике опровергли, пояснив, что с большой вероятностью животное пришло из села Аибги.

Идут поиски хозяина. Планируется также работа с пастухами, которые обязаны следить за вверенными им животными.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сочинские школьники смогут пройти курс экологического менеджмента в туризме, практическая часть которого будет связана с парком.