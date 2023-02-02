Махачкалинцев лишили света на несколько часов

2 фев. 14:25

Ремонтные работы на подстанции "Махачкала-110" оставили часть города без электроснабжения.

Как сообщили в "Дагэнерго", будет действовать до 16:00 мск в микрорайонах "Первая Махачкала", "Эльтав", "ДОСААФ", "Учхоз", квартал "УЗК", поселок Семендер, садовые товарищества "Тепличный", "Вагонник", "Локомотив", "Авангард", частично проспект Аукшинского и некоторые прилегающие улицы.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказал о проблемах с электроснабжением в Каспийске. В итоге жители города практически на весь день остались без света.