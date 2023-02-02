Сергей Лавров: Армения признала Карабах частью Азербайджана 

2 фев. 13:33

Сергей Лавров в интервью Дмитрию Киселеву рассказал, что Азербайджан в конце Карабахской войны деоккупировал свои земли. Также он подчеркнул, что 7 октября прошлого года Армения признала территориальную целостность Азербайджана.

В 2020 году Азербайджан освободил территории, которые ему принадлежат, после того как Армения отказалась от всех вариантов России по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта – об этом сегодня в интервью Дмитрию Киселеву рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

"История Карабахской войны уходит в глубь десятилетий, когда долгие-долгие годы Армения оккупировала районы Азербайджана. Отчаявшись решить вопросы политическим путем – а Россия предлагала многочисленные варианты, которые армянское руководство не очень позитивно воспринимало, желая удерживать те территории –Азербайджан все-таки вернул земли, которые ему принадлежат", - сказал он.

"Армения, и Азербайджан вместе с ЕС подписали документ о готовности заключать мирный договор на условиях, обозначенных в Алматинской декларации декабря 1991 года. В Алматинской декларации сказано, что границы между новыми независимыми государствами будут проходить по административным границам союзных республик, включая Армянскую ССР и Азербайджанскую ССР, а в составе Азербайджанской ССР находилась Нагорно-Карабахская автономная область", - обратил внимание Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что ОДКБ готова помочь Азербайджану и Армении в послевоенном урегулировании. "После того, как был всплеск насилия в сентябре прошлого года и с обеих сторон около 300 человек погибло, мы тут же получили просьбу Армении и отправили генсека ОДКБ со специальной миссией экспертов на границу. Он привез план развертывания миссии ОДКБ на части Армении, которая граничит с Азербайджанской Республикой. На саммите в Ереване мы завершили текст соответствующего решения, но армянские коллеги сказали, что им это решение будет нужно, только если в нем будут категорически осуждены действия Азербайджана. На это не все были готовы пойти", - сообщил он.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 18 января Сергей Лавров рассказал, что Армения сама отказалась от миссии ОДКБ и позвала миссию Евросоюза. Дипломат обратил внимание, что Россия до сих пор готова направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном.