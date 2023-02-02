В Кисловодске снова «заминировали» школы

2 фев. 13:15

Правоохранители эвакуировали 14 школ Кисловодска в связи с поступившими сообщениями о минировании

Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил о том, что сегодня правоохранителям поступил сигнал о минировании 14 школ города.

На местах были эвакуированы школьники и педагоги. Сейчас в школах работают правоохранители, спасатели, а также представители иных экстренных служб, отметил глава курорта.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о том, что ранее сигналы о заложенных в школах взрывных устройствах поступали 31 января. После проверок опасных предметов обнаружено не было.