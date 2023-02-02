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Полеты без стресса для кошелька

Полеты без стресса для кошелька
Тем российским туристам, которые хотят провести свой отдых за границей, посоветовали позаботиться о покупке авиабилетов уже сейчас, в сезон, когда цены на них наиболее выгодны.

Российские туристы, не мыслящие себе полноценного отдыха без путешествий за границу, могут неплохо сэкономить – иногда вдвое, если займутся этим вопросом уже сейчас, - уверяют в сервисе по бронированию авиабилетов "Авиасейлс".

Аналитики службы провели собственное исследование динамики цен на авиаперелеты по популярным зарубежным направлениям в течение года, и выяснили, что февраль - самый выгодный месяц для полетов в Абу-Даби (ОАЭ), если покупать билеты как минимум за две недели до поездки – из Москвы в эмират с пересадкой можно улететь от 12 тыс рублей, что вдвое дешевле, чем обычно.

Также можно сэкономить, если уже сейчас приобрести авиабилеты на весну на турецкие и египетские курорты – с пересадкой полет в Турцию обойдется в 11 тыс рублей, прямым авиарейсом – в 15 тыс рублей, а билет в Египет без пересадок будет стоить 18 тыс рублей. Приятно, если знать, что год назад Турция обходилась авиапассажирам в 30 тыс рублей, а Египет – в 26 тыс рублей, передает РИА Новости.  

Очень выгодно сейчас приобретать авиабилеты на лето и осень, их тоже лучше бронировать как можно раньше. Так, путешествие в Грузию обойдется рачительным путешественникам от 17 тыс рублей. Ну и, конечно, лучше все же выбирать возвратные авиабилеты – они хоть и дороже, но ваши планы в любой момент могут измениться.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в июне из московского аэропорта "Внуково" в турецкий курортный Бодрум начинают летать лайнеры российской бюджетной авиакомпании "Победа". Кстати, билеты уже в продаже!

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