Лавров оценил уровень сотрудничества России и Китая

2 фев. 12:46

Глава МИД России: отношения Москвы и Пекина находятся на пике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву, оценивая отношения Китая и РФ, заявил о том, что настолько высокого уровня сотрудничества между странами не было за всю историю двусторонних отношений.

Глава дипведомства подчеркнул, что они не имеют ограничений и запретных тем.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в МИД РФ сообщили о роли готовящегося визита китайского лидера Си Цзиньпина в РФ.