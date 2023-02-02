Лавров оценил уровень сотрудничества России и Китая

Глава МИД России: отношения Москвы и Пекина находятся на пике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву, оценивая отношения Китая и РФ, заявил о том, что настолько высокого уровня сотрудничества между странами не было за всю историю двусторонних отношений.
Глава дипведомства подчеркнул, что они не имеют ограничений и запретных тем.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в МИД РФ сообщили о роли готовящегося визита китайского лидера Си Цзиньпина в РФ.