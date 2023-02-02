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Лавров оценил уровень сотрудничества России и Китая

Лавров оценил уровень сотрудничества России и Китая
Глава МИД России: отношения Москвы и Пекина находятся на пике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву, оценивая отношения Китая и РФ, заявил о том, что настолько высокого уровня сотрудничества между странами не было за всю историю двусторонних отношений.

Глава дипведомства подчеркнул, что они не имеют ограничений и запретных тем.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в МИД РФ сообщили о роли готовящегося визита китайского лидера Си Цзиньпина в РФ.

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