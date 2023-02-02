"В спорт только с разрешения": дойдет ли МОК до абсурда?

На самом деле, на Олимпиаду смогут попасть лишь те спортсмены, которые, помимо соблюдения антидопинговых правил, нейтрально отнеслись или осудили проведение Россией специальной военной операции на Донбассе. Также атлетов, как и ранее, лишат гимна и флага.
"Отстранение из‑за паспорта не соответствует миссии и ценностям Олимпийской хартии. Вероятно, спортсмены из России и Беларуси могли бы соревноваться под нейтральным флагом", - заявил руководитель МОК Томас Бах, подчеркнув, что не украинской стороне решать этот вопрос. Напомним, сейчас Киев выступает за полную спортивную изоляцию россиян.
Однако уверенных гарантий того, что МОК в будущем не изменит свою позицию, учитывая потерю актуальности лозунга "спорт вне политики", не дает никто. Не стоит забывать и об "антироссийской коалиции" в спорте во главе с Британией и Польшей. Правда, пока что такое решение находит отголоски лишь в Прибалтике и Скандинавии, да и о своем решении высказались не все страны. Тем не менее, сегодня Комитет может сказать "да" россиянам в спорте, а через пару недель - взять свои слова назад. Бах не будет рисковать срывом Олимпийских игр.
Какой вариант может появиться в головах представителей МОК? В первую очередь на ум приходит подписание российскими и белорусскими спортсменами разрешения на участие в Олимпиаде. Звучит довольно безумно, но это вполне может закрыть вопрос угрозы для крупного спортивного события 2024 года. Но как отреагируют на такие ограничения в Москве и Минске?
Глава Олимпийского комитета России Вячеслав Поздняков ранее отмечал, что бойкот Олимпиады повлечет за собой печальные последствия. "Это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два Олимпийских цикла", - указывал он. Однако подпись под разрешением вряд ли одобрят в Москве, особенно если в документе пропишут пункт "об осуждении СВО".
При таких раскладах число россиян-участников Олимпиады заметно сократится, как и среди белорусов. Это наводит на мысль о создании среди атлетов из обеих стран "Объединенной олимпийской сборной". МОК такой вариант вполне устроит, Комитет может попросту отреагировать на такое предложение с безразличием. Правда, тогда этой "сборной Союзного государства" придется уменьшать квоту, что в принципе и произойдет со странами по отдельности.
Последнее заявление МОК о возможном допуске россиян к международному спорту не говорит о волнениях в Комитете. Сказав "А", он может резко ответить "В". Поэтому, если МОК и одобрит допуск двух-трех спортсменов из РФ или "объединенную команду" из шести атлетов, то над полноценной командой определенно сгустятся тучи. Поэтому заявления МОК, может, и позитивны, особенно перед началом предолимпийского сезона, но в данном вопросе хочется больше конкретики.