Торговый порт Махачкалы становится крупным перевалочным хабом

2 фев. 12:34

Махачкалинский морской торговый порт в минувшем 2022 году смог нарастить перевалку сухих грузов более чем в два раза, основой импорта стали строительные материалы.

Дагестанский "Махачкалинский морской торговый порт" (ММТП) в минувшем году смог в 2,4 раза, до 290,9 тыс т, рассказал заместитель генерального директора предприятия Хаджи-Мурад Абашилов.

Столь значительному росту показателей в первую очередь способствовали успешные переговоры с руководством портов Ирана, международных судоходных компаний, что отразилось на переправке товаров из стран прикаспийского региона, а также других стран, поведал Абашилов, передает "Интерфакс".

В порту значительно выросла перевалка зерна, а на нынешний год уже запланирован рост объемов и ассортимента обрабатываемых в порту грузов: особое внимание будет уделяться грузообороту аграрной продукции.

Напомним, в состав ММТП входят комплексы по перевалке сухих грузов, нефтепродуктов, контейнерные причалы, а также зерновые, железнодорожный и автопаромный терминалы. Он работает круглогодично и может принимать суперсуда длиной до 150 м.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что власти Дагестана могут передать ММТП частным инвесторам, которые смогут вложить средства в его развитие.