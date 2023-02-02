Москва высоко оценила стойкость Тбилиси

2 фев. 12:04

По словам Сергея Лаврова, Грузия, в ответ на требования Запада, действует исключительно исходя из интересов своего народа.

Реакция Тбилиси на давление Запада, требующего присоединиться к санкциям против России, основана исключительно на ее национальных интересах, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров в беседе с Дмитрием Киселевым.

По словам российского дипломата, Запад уверен, что Грузия должна стать "раздражителем" для РФ.

Лавров напомнил о заявлениях премьера и министров Грузии, которые испытывали сильнейшее давление, причем от них требовалось не только ввести антироссийские санкции, но и открыть второй фронт.

В Тбилиси на такие запросы западных стран отвечали, что исходят прежде всего из интересов государства и народа, пояснил Лавров, уточнив, что речь идет о взаимодействии с Россией в торговле, туризме и поставках энергоносителей.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 18 января Сергей Лавров выразил уважение властям Грузии, которые имеют мужество отстаивать перед Западом право действовать в соответствии со своими национальными интересами.