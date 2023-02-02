Волгоград принял парад к 80-й годовщине победы в Сталинградской битве

2 фев. 12:00

Сегодня, в 80-ю годовщину победы в Сталинградской битве, в Волгограде прошел парад, в котором приняли участие военнослужащие Южного военного округа.

В Волгограде сегодня прошел парад в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве, по центру города-героя прошли 14 парадных расчетов, в составе которых были военнослужащие ЮВО, курсанты Волгоградской академии МВД России, бойцы Росгвардии и МЧС региона, кадеты и юнармейцы, сообщили в пресс-службе округа.

Военнослужащие роты почетного караула возложили цветы к Вечному огню в зале Воинской славы на Мамаевом кургане, а также к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

Прошла парадом по городу и техника – во главе механизированной колонны по площади Павших борцов проехал легендарный танк Т-34, за ним проследовал грузовик ЗИС-5, а также ГАЗ-51, ГАЗ-67 и ГАЗ-69, а также пожарный ЗИС-5. Была в строю и современная военная техника – БМП-1, БМП-2, БМП-3, БТР=82А, танки Т-90, УАЗ "Патриот" и грузовые "Уралы" с гаубицами Д-30 и "Гиацинт" на прицепах.

Как отметил принимавший парад заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Алексей Авдеев, нынешние защитники Отечества с честью отстаивают национальную безопасность Российской Федерации, равняясь на героические свершения наших дедов и отцов.

Напомним, минувшим летом в День Военно-морского флота страны в Санкт-Петербурге прошел масштабный военно-морской парад, который принимал верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин.