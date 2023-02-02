Великобританию сотрясают самые масштабные за последние десять лет забастовки

2 фев. 19:00

Вчера в Великобритании прошли самые масштабные за последние десять лет забастовки: рабочие, служащие, учителя пропустили рабочий день, в результате чего миллионы детей и пассажиров остались дома.

По мнению Wall Street Journal, забастовки отражают серьезную проблему, с которой сталкивается Великобритания и другие европейские страны: власти не знают, как справиться с падением реального дохода государственного сектора, не усилив инфляцию и не навредив государственным финансам после многих лет огромных расходов. В последние месяцы Францию тоже сотрясают забастовки разгневанных граждан, чьи зарплаты не соответствуют самой высокой инфляции последних десятилетий.

В Великобритании впервые за многие годы на протесты вышли младшие медицинские сотрудники. За недовольством стоит многолетнее падение реальных доходов работников государственного сектора, ограниченный рынок труда, который вынуждает частный сектор платить больше, и активность профсоюзов. ”В Великобритании ситуация исключительная, - говорит Кристиан Дастманн, профессор экономического факультета из Университетского колледжа Лондона. - Британское правительство серьезно запустило ситуацию с обеспечением государственного сектора”. По словам профессора, рост зарплат в государственном секторе Великобритании значительно отстает от роста в других европейских странах.

По словам экономистов, страна столкнулась с длительными и масштабными забастовками, которых не было со времен Маргарет Тетчер, вознамерившейся в 1980-х задушить профсоюзное движение. В 2011 году рабочие провели серию забастовок в связи с пенсионной реформой в государственном секторе.

Полмиллиона активистов

Вчера были отменены тысячи уроков, треть поездов, Британский музей закрылся. Британская вещательная корпорация подсчитала, что полмиллиона рабочих приняли участие в общенациональной забастовке. ”Мы не просим сделать нас богатыми. Мы всего лишь хотим, чтобы рост зарплат соответствовал росту цен”, - говорит Маркус Дэвис, 50-летний водитель скорой, который участвовал в забастовке в конце января. В конце каждого месяца Дэвису приходится брать дополнительные смены, чтобы оплатить коммунальные расходы и обучение дочери в университете.

Снижение уровня жизни

Правительство утверждает, что работает с профсоюзами. Министр образования Джиллиан Киган заявила, что в последние месяцы правительство выделило дополнительные средства для школ, которые могут быть направлены на зарплаты. ”Я разочарована тем, к чему мы пришли. Жаль, что профсоюзы приняли такое решение”, - сказал она, добавив, что стороны продолжают диалог.

Рост стоимости электроэнергии на фоне кризиса на Украине ускорил развитие кризиса стоимости жизни в Великобритании. По данным компании Kantar, занимающейся исследованиями рынка, в январе цены на продуты выросли на 17%. Пока работники по всей стране страдают от падения зарплат, выплачиваемых с поправкой на инфляцию, самые серьезные проблемы испытывают те, кому труд оплачивает государство.

По данным Института финансовых исследований, зарплаты в государственном секторе с поправкой на инфляцию упали в среднем на 4% в 2007-2022 гг. В частном секторе они выросли на 0,9% в реальном выражении. Разница стала гораздо больше в последние два года, когда началась инфляция. По данным Национальной статистической службы Великобритании, средний рост регулярных выплат в частном секторе составил 7,2% с сентября по ноябрь 2022 года, по сравнению с 3,3% в государственном секторе.

План жесткой экономии

Правительство, которое активно занимало и тратило во время пандемии, начинает сталкиваться с ограничениями в отношении дальнейшего заимствования. В сентябре властям пришлось отказаться от плана по сокращению налогов после серьезного падения финансовых рынков. Правительство объявило сокращение расходов, что привело к отставке Лиз Трасс. Международный валютный фонд сообщил на этой неделе, что британская экономика в текущем году сократиться, и ее показатели будут хуже, чем у находящейся под санкциями России. У британского правительства есть обязательства по повышению пенсий с учетом инфляции. Однако для работников государственного сектора такой поправки нет, в отличие, например, от Бельгии.

На фоне финансового кризиса 2008 года консервативное правительство реализовало план жесткой экономии, чтобы решить финансовые проблемы. В первые несколько лет выплаты в государственном секторе были выше, чем в частном, но в 2014 году, по данным Института финансовых исследований, зарплаты частного сектора начали демонстрировать резкий рост. Пандемия стала переломным моментом, поскольку ряд работников государственного сектора, в частности, медицинские сотрудники и машинисты продолжали ходить на работу, в то время как многие другие оставались дома.

Надежды правительства

Исторически британское правительство в большей степени, чем европейские, склонно к интервенциям при урегулировании вопроса с выплатами, чем к переговорам с профсоюзами, говорит Дастманн. ”Правительство надеется, что инфляция ослабеет, и требования повысить зарплаты сойдут на нет”, - объясняет Алан Маннинг, профессор экономики из Лондонской школы экономики.

В конце минувшего года "Вестник Кавказа" сообщал, что британские сотрудники пограничного контроля вышли на недельную забастовку в связи с ростом стоимости жизни на фоне инфляции и самых серьезных споров в области прав трудящихся за последнее десятилетие, а во Франции кондукторы поездов начали забастовку, требуя повышения оплаты труда.