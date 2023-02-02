Сбербанк начал продавать наличные дирхамы

2 фев. 11:27

Услугу по купле-продаже дирхама предоставляют пока несколько офисов в Москве.

Купить и продать наличную валюту ОАЭ теперь можно в пяти офисах Сбербанка в Москве, рассказали в его пресс-службе.

Проект пока проходит в тестовом режиме - в ближайшее время планируется проверить, насколько востребованы дирхамы. В случае высокого спроса будут открыты новые точки их купли-продажи.

Зачем покупать дирхамы?

По словам главы одного из дивизионов Сбербанка Сергея Широкова, с одной стороны, Эмираты весьма популярны среди российских туристов.

С другой стороны, пояснил он, новая услуга может заинтересовать предпринимателей: деловые связи между Россией и ОАЭ быстро развиваются.

Широков добавил, что дирхамы подходят также для инвестиций: динамика их курса похожа на американский доллар.

В перспективе, отметил представитель Сбербанка, организация может запустить безналичные операции с дирхамом.

Как сообщал "Вестник Кавказа", с 18 января Центральный банк России начал устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам, в том числе и к дирхаму.