Экс-главный тренер "Анжи" выдал пессимистичный прогноз по странам Азии

2 фев. 11:27

Переход российских футболистов в Азиатскую конфедерацию футбола не гарантирует участия сборной страны в мировых турнирах, предположил бывший главный тренер махачкалинского клуба "Анжи" Гаджи Гаджиев.

Футболистам России стоит перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) лишь в том случае, если это обеспечит гарантию участия сборной в различных мировых футбольных турнирах, однако пока такой гарантии нет, поведал бывший главный тренер дагестанского клуба "Анжи" из Махачкалы Гаджи Гаджиев.

Точно так же неизвестно, что будет в УЕФА, - считает специалист, поясняя: если бы членство в АФК давало России полное право стать ее членами и избежать бойкотов, это было бы замечательно, но пока в Азии тоже немало стран, находящихся под давлением США, и они тоже могут принять "польское" решение, пишет "Евро-Футбол".

Конечно, если такое членство станет гарантией участия в турнирах и, в случае отбора – в чемпионате мира, тогда нужно переходить, уверен Гаджиев.

Вопрос перехода в АФК был поднят осенью. Это дало бы право России участвовать в Кубке Азии, Лиге чемпионов и Кубке АФК и сразиться с 47 национальными командами континента.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее исполком УЕФА принял решение перенести матч за Суперкубок Европы в 2023 году из Казани в столицу Греции.