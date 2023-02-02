Более 3 тысяч резервистов соберут на военные сборы в Армении

2 фев. 11:02

Армения проводит очередные сборы резервистов

Армянских резервистов привлекут к военным сборам, которые стартуют 1 марта, а завершатся 12 мая. Соответствующее постановление приняло сегодня правительство Армении.

В военных мероприятиях примут участие более 3,2 тыс резервистов, в том числе 232 офицера.

На сборы поедут резервисты с общевойсковыми и ракетно-артиллерийскими специальностями. Срок участия в сборах не будет превышать 25 суток.

Кроме того, организации с военно-транспортными обязательствами предоставят автомобили.

Напомним, предыдущие сборы прошли в сентябре-ноябре прошлого года.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", недавно Служба нацбезопасности Армении разоблачила военного, передававшего секретную информацию иностранных спецслужбам. Подозреваемый в госизмене арестован.