Водитель "десятки" погиб при столкновении с поездом Красноярск – Адлер

2 фев. 10:52

Минувшей ночью в аварии на железнодорожном переезде на Кубани погиб водитель ВАЗ-2110, его пассажир в больнице.

Ночью в Усть-Лабинском районе Кубани пассажирский поезд Красноярск - Адлер протаранил "десятку", застрявшую на железнодорожном полотне.

Машинист поезда включил экстренное торможение, но ситуацию это не спасло: водитель легковушки погиб на месте, а его пассажир был доставлен в больницу со множественными травмами. Движение поездов на время пришлось приостановить, сообщили ГУ МЧС по региону, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, 38-летний водитель при проезде через регулируемый переезд проигнорировал запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной трагедии, рассказали в МВД региона.

О состоянии его пассажира ничего не сообщается.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о ДТП в Динском районе Кубани на трассе М-4 "Дон", в котором грузовик Volvo, перевозивший сельскохозяйственную технику, столкнулся со стоявшей на обочине KIA Rio. В ДТП пострадали водитель легковушки и его 6-летняя пассажирка.