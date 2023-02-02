Российские автосалоны до весны остались без Lada Vesta

2 фев. 10:26

В российских автосалонах новая напасть: в них закончились полюбившиеся автолюбителям отечественные легковушки Lada Vesta.

В дилерских центрах России практически закончились автомобили Lada Vesta, а их новые поставки начнутся не раньше марта-апреля, рассказали представители отрасли.

Причиной стало то, что из-за проблем с комплектующими автомобиля сначала было остановлено их производство сначала в Ижевске, а потом, после переноса сборки на основную площадку в Тольятти, и там. Впрочем, даже после его возобновления обновленная партия автомобилей придет в салоны только с механической коробкой перемены передач, рассказал президент и генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

В последний раз большинство российских автосалонов получило новые "Весты" еще в июне прошлого года, а уже в июле на фоне массового спроса стал заметен дефицит этой модели. Рестайлинговую версию обещают поставить на конвейер лишь в марте-апреле. Полгода ждали, подождем еще?

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в декабре в Москве начали продавать первые отечественные автомобили "Москвич": кроссоверы с двигателями внутреннего сгорания обойдутся покупателям в 1,97 млн рублей, а электрокары "Москвич 3е" – в 3,5 млн рублей.