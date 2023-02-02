Экс-руководитель Армянской АЭС украл миллион долларов на арматуре

2 фев. 10:05

Гагик Маркосян обвиняется в очередном особо крупном хищении.

Генпрокуратура Армении обвиняет экс-гендиректора Армянской АЭС в особо крупных хищениях.

Следствие установило, что Гагик Маркосян, который был директором станции с 2002 по 2014 годы, преступным путем заполучил более 380 млн драмов, или более $1 млн.

Детали хищения

В 2011 году мужчина просто так приобрел ненужный АЭС комплект арматуры - во-первых, неполный (всего 14 единиц), а во-вторых, по завышенной цене (33,54 млн рублей).

В результате эта арматура пролежала на складе до истечения срока годности.

В 2015 году для нужд станции пришлось приобрести уже полный комплект: 37 единиц обошлись в $592 тыс.

Ход дела

Уголовное производство в отношении бывшего гендиректора было запущено 22 декабря, вскоре его передали в Службу нацбезопасти. Обвинение Маркосяну предъявили два дня назад.

Рецидив

Дело о закупке ненужной арматуры - уже не первое в биографии Маркосяна. В 2016 году его и других прежних членов руководства АЭС обвиняли в еще одном хищении, тоже в особо крупных размерах.

Армянская АЭС

Как сообщал "Вестник Кавказа", в сентябре стало известно о строительстве нового энергоблока на Армянской АЭС - несмотря на угрозу, которую несет действующая атомная электростанция с истекшим сроком эксплуатации в сейсмическом районе.