Нацбанк Грузии сохранит жесткую монетарную политику

2 фев. 9:59

Неопределенность на мировых финансовых рынках вынуждает Нацбанк Грузии продолжить жесткую монетарную политику

Глава Национального банка Коба Гвенетадзе сообщил о том, что регулятор продолжит проводить жесткую монетарную политику на фоне неопределенности на рынке. Кроме того, эта политика связана с геополитической ситуации в мире. В то же время Гвенетадзе отметил, что сейчас на международном рынке присутствуют позитивные тенденции.

Напомним, что годовая инфляция в Грузии находится на уровне 9,8%.

Далее глава Нацбанка отметил, что в настоящее время рост цен падает с пиковых значений, однако инфляция высока (9,8% при целевом показателе в 3%)

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что экономика Грузии за год продемонстрировала рост более чем на 10%.