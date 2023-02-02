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Нацбанк Грузии сохранит жесткую монетарную политику

Нацбанк Грузии сохранит жесткую монетарную политику
Неопределенность на мировых финансовых рынках вынуждает Нацбанк Грузии продолжить жесткую монетарную политику

Глава Национального банка Коба Гвенетадзе сообщил о том, что регулятор продолжит проводить жесткую монетарную политику на фоне неопределенности на рынке. Кроме того, эта политика связана с геополитической ситуации в мире. В то же время Гвенетадзе отметил, что сейчас на международном рынке присутствуют позитивные тенденции.

Напомним, что годовая инфляция в Грузии находится на уровне 9,8%.

Далее глава Нацбанка отметил, что в настоящее время рост цен падает с пиковых значений, однако инфляция высока (9,8% при целевом показателе в 3%)

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что экономика Грузии за год продемонстрировала рост более чем на 10%.

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