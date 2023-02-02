Санатории Сочи переживают наплыв отдыхающих

2 фев. 9:47

Вместе с лыжниками санатории Сочи активно посещают те, кто приехал поправить здоровье в уникальном климате города-курорта.

В сочинских санаториях царит непривычное для межсезонья оживление – они заполнены желающими поправить здоровье на две трети, такое число отдыхающих совсем не характерно для февраля, рассказали в администрации города-курорта.

Причина такого февральского ажиотажа – то, что здравницы курорта постоянно повышают качество услуг и расширяют их спектр, что в нынешний постпандемийный период особенно востребовано отдыхающими, передает РИА Новости.

Впрочем, слово "межсезонный" в названии сочинских курортов неслучайно – одинаково результативно здесь можно и покататься на горных лыжах, и поправить здоровье – даже в межсезонье, отсюда и заполненность в 65%.

Как отметил глава города Алексей Копайгородский, власти города всемерно укрепляют исторический статус всесоюзной здравницы, для чего в некоторых из 60 городских здравниц с лечебной базой в текущем году возведут новые спортивно-оздоровительные центры, в некоторых заработают отделения педиатрии, и во всех продолжатся восстановительные программы для переболевших коронавирусом.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в сочинском курортном поселке Лоо пройдет капитальная реконструкция курорта "Белые ночи", уже начались проектные работы.