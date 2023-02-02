Иран обвинил Израиль в атаке на военные объекты

2 фев. 9:34

Постпред Ирана при ООН: атака на объекты МО Ирана - дело рук Израиля.

Саид Иравани обвинил израильскую сторону в нападении на иранские военные объекты в Исхафан. К такому выводу он пришел после "результатов предварительного расследования".

Он отметил, что Тегеран имеет право на защиту своей территориальной безопасности, и не исключил ответную реакцию на израильские угрозы. Кроме того, он направил свое письмо с обвинениями главе ООН и руководителю Совета безопасности.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в ночь на 29 января прогремела серия взрывов на военных объектах Ирана.