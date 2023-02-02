Встреча Мишустина и Пашиняна пройдет в Алматы

2 фев. 9:34

Российский и армянский премьеры пообщаются в Алматы.

Российский премьер Михаил Мишустин проведет переговоры с армянским лидером Николом Пашиняном, встречу анонсировали в пресс-службе российского Кабмина.

Она состоится в Алматы, куда российский политик прибудет с двухдневным визитом. В программе поездки - заседание Евразийского межправсовета. Кроме того, Мишустин посетит форум Digital Almaty.

Кроме Пашиняна, он пообщается в двустороннем формате с глава правительств Беларуси и Казахстана.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в ноябре прошлого года во время визита Мишустина в Баку прошли его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.