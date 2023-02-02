РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Встреча Мишустина и Пашиняна пройдет в Алматы

правительство РФ
Российский и армянский премьеры пообщаются в Алматы.

Российский премьер Михаил Мишустин проведет переговоры с армянским лидером Николом Пашиняном, встречу анонсировали в пресс-службе российского Кабмина.

Она состоится в Алматы, куда российский политик прибудет с двухдневным визитом. В программе поездки - заседание Евразийского межправсовета. Кроме того, Мишустин посетит форум Digital Almaty.

Кроме Пашиняна, он пообщается в двустороннем формате с глава правительств Беларуси и Казахстана.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в ноябре прошлого года во время визита Мишустина в Баку прошли его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

ФОТО правительство РФ
1135 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version