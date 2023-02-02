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Движение по Ставрополю приостановил снег

Движение по Ставрополю приостановил снег
Госавтоинспекция Ставропольского края сообщает о затруднении движения из-за снегопада

Пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю информирует о том, что как в Ставрополе, так и в столичных окрестностях затруднено движение из-за снегопада. В настоящее время ведется расчистка трасс.

Ранее синоптики предупреждали, что  сегодня в регионе пройдет снег с дождем.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автоинспектор просят водителей тщательно соблюдать правила ПДД и выезжать заранее.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в четверг в Москве будет скользко и слегка похолодает.

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