Пожар в бытовках строителей трассы "Таврида" унес пять жизней

2 фев. 9:13

Пожар, вспыхнувший минувшей ночью в помещениях для отдыха строителей трассы "Таврида" в Севастополе, закончился трагедией.

В огне пожара, вспыхнувшего сегодня ночью в бытовках строителей трассы "Таврида" в Севастополе, погибли пятеро человек, сообщили в МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 2:19 ночи – в строительных бытовках в это время отдыхали рабочие, занятые возведением новой федеральной трассы. К месту возгорания оперативно прибыли огнеборцы, которые зафиксировали открытое горение на площади в 200 кв м. Они быстро потушили пожар, однако спасти пятерых строителей не успели, передает ТАСС.

Сейчас пожарные проливают горевшие конструкции.

Что касается причин ночного возгорания, то информации об этом пока нет.

Напомним, днем ранее пожар вспыхнул в одном из кафе Махачкалы, однако в столице Дагестана обошлось без жертв.