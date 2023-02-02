Новые загранпаспорта в России становятся дефицитом

2 фев. 8:49

Россиянам, не успевшим оформить себе новые биометрические заграничные паспорта, придется подождать с этим как минимум до середины марта – проблемы возникли у печатающей их бланки столичной фабрики Гознака.

Паспортные столы российских регионов приостановят выдачу гражданам новых биометрических загранпаспортов до середины марта, сообщил портал "Госуслуги".

Причиной такого решения стали технические проблемы, возникшие на столичной печатной фабрике АО "Гознак".

Предварительно выдача документов нового поколения будет приостановлена органами МВД России до середины марта, ограничения касаются и заявлений граждан, поданных через местные МФЦ, говорится в документе, передает РИА Новости.

На время вынужденной паузы при необходимости срочного выезда за рубеж граждане смогут оформить загранпаспорт старого образца.

Любопытно то, что жителей столичного региона эти ограничения не затронут.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что визовые центры Италии еще в декабре прошлого 2022 года предупредили, что не будут принимать у граждан России для оформления виз заграничные паспорта старого образца, действующие пять лет.