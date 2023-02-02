США ужесточают въезд в страну афганским женоненавистникам

2 фев. 8:23

США вводят новые визовые ограничения на въезд в страну представителей новых властей Афганистана, ограничивающих в стране права женщин.

Власти страны с сегодняшнего дня ввели новые визовые ограничения, касающиеся представителей запрещенного в России движения "Талибан", дискриминирующих права афганских женщин, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Ограничения коснутся ряда политических деятелей Афганистана, а также представителей негосударственного сектора и других лиц, ответственных за репрессии в отношении женщин и девочек и пропагандирующих такие ограничения. США будут делать все для поощрения и углубления уважения прав человека и основных свобод всех афганцев, отмечается в документе, передает ТАСС.

В Афганистане с 2021 года действует ряд ограничений для женщин, которые якобы соответствуют исламским ценностям - женщины-телеведущие обязаны носить хиджаб, на телевидении действует запрет на демонстрацию мелодрам, а также других развлекательных программ, где в роли актрис выступают женщины.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Организация исламского сотрудничества на своем последнем заседании призвала правительство Афганистана отменить запрет на сдачу женщинами вступительных экзаменов в университеты, мотивируя тем, что этот запрет ужесточает ограничения на доступ девушек и женщин к образованию и общественной работе.