Доллар "просел" на открытии валютных торгов

2 фев. 7:44

Утренние торги на Московской бирже стартовали со снижения курса доллара и роста евро и юаня.

Сегодня на открытии торгов на Московской бирже курс американской валюты опустился на 11 копеек – до 70,09 рублей.

В то же время значительно подросла в цене европейская валюта – евро совершил прыжок и вырос в цене на 68 копеек, до 76,91 рубля, передает ТАСС.

Немного вырос и юань – китайская валюта подорожала почти на копейку, до 10,4 рубля.

Напомним, в начале недели курсы основных иностранных валют совершили стремительный рывок: доллар подорожал до 70,41 рубля, а евро поднялся до 76,56 рубля.