Мобильная связь все же подорожает

2 фев. 7:22

Цены на мобильную связь в наступившем 2023 году будут расти, однако это будет происходить в пределах инфляции, полагают эксперты.

Инфляция и подорожание энергоносителей и электронного оборудования для мобильной связи вынудит ее операторов поднимать цены на свои услуги, однако до конца года они вряд ли вырастут больше чем на 10%, - полагают специалисты.

Главная причина удорожания связи кроется в инфляции, затронувшей все расходные статьи бюджета операторов. Растет стоимость оборудования, а также всех видов товаров и услуг, что вынуждает их поднимать цены, пояснил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ в Сколково по технологиям беспроводной связи Александр Сиволобов.

Конечно, операторам скорее всего придется сократить строительство новых сетей и ограничить рост мощности существующих, но это – вынужденная мера.

Что касается реальных цифр подорожания связи, то удержать их поможет ФАС, которая не даст операторам превысить уровень инфляции, так что это вряд ли скажется на кошельках абонентов на фоне общей экономической ситуации.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в "Долине Нарзанов" в Кабардино-Балкарии в 30 км от города Кисловодска заработал высокоскоростной мобильный интернет.