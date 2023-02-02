В столичном регионе будет скользко и слегка похолодает

2 фев. 6:46

Столичный регион готовится к предстоящему похолоданию, и первые его признаки скажутся на погоде уже сегодня.

Жителей Москвы и Подмосковья сегодня ждет пасмурная погода и мокрый снег с дождем, который пройдет на фоне небольшого похолодания по области до пяти градусов мороза, - сообщили в Гидрометцентре России.

Будет облачно, периодически будет идти небольшой снег, на дорогах скользко. В Москве будет от 2 градусов мороза до 0, в области холоднее – до минус 5, однако ветер будет дуть теплый, юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 742 мм ртутного столба

Напомним, теплая погода в столичном регионе установилась неделю назад и почти не меняется, похолодание до климатической нормы синоптики обещают лишь на выходные.